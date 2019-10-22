БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ЦЕПТЕР БАНК СНИЖАЕТ СТАВКИ ПО ВАЛЮТНЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ

17:08 22.10.2019 ЗАО «Цептер Банк» с 22 октября изменяет процентные ставки по открываемым и пролонгируемым вкладам для физических лиц в иностранной валюте «Цептер Аккорд», «Цептер Этюд», «Цептер Соната», «Цептер Гармония». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки составят: по безотзывному вкладу с возможностью пролонгации «Цептер Аккорд» в долларах США – 1,3% годовых, в евро – 0,7% годовых; по безотзывному вкладу «Цептер Этюд» в долларах США – 2,8% годовых, в евро – 1,8% годовых; по безотзывному вкладу «Цептер Гармония» в долларах США – 1,7% годовых; по безотзывному вкладу «Цептер Соната» в долларах США – 3% годовых, в евро – 2% годовых.