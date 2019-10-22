БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ПРЕДЛАГАЕТ КРЕДИТЫ НА ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ

13:46 22.10.2019 «Франсабанк» ОАО предлагает кредиты на покупку жилья. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредиты предлагаются по ставке 13,7% годовых, сумма – до 80% от стоимости жилья. Срок кредитования – до 20 лет.