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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ПРЕДЛАГАЕТ КРЕДИТЫ НА ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ
13:46 22.10.2019
«Франсабанк» ОАО предлагает кредиты на покупку жилья.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредиты предлагаются по ставке 13,7% годовых, сумма – до 80% от стоимости жилья.
Срок кредитования – до 20 лет.
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