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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ БЕЛГАЗПРОМБАНКА МОЖНО ДОБАВЛЯТЬ КАРТЫ В SAMSUNG PAY
11:53 22.10.2019
В мобильном приложении ОАО «Белгазпромбанк» BGPB mobile можно добавлять карты в Samsung Pay.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, клиенты банка – держатели смартфонов Samsung, совместимых с сервисом, могут добавить свою платежную карточку Mastercard (привязка карточек Visa в данный момент возможна только при непосредственной привязке карточки в приложении Samsung Pay) в Samsung Pay в один клик: без ввода реквизитов платежной карточки; без необходимости обеспечения денежных средств на карточке на момент привязки; привязка к Samsung Pay доступна сразу же после выпуска карточки.
Для того чтобы воспользоваться новыми возможностями, необходимо, чтобы у клиента банка – пользователя устройств Samsung с сервисом Samsung Pay было установлено мобильное приложение BGPB mobile на смартфоне.
Как привязать карточку к Samsung Pay в мобильном приложении:
1) открыть и авторизоваться в BGPB mobile, зайти в раздел «Мои Карты» и выбрать карточку Mastercard, которую нужно привязать к сервису Samsung Pay;
2) под выбранной карточкой нажать кнопку «Добавить карту в Samsung Pay» (если карточка уже привязана – будет надпись «Карта добавлена в Samsung Pay»);
3) ознакомиться и принять условия обслуживания карточки, затем нажать «Готово».
После успешной привязки карточки в приложении BGPB mobile пользователю поступит подтверждающее push-сообщение, а на изображении карточки в правом верхнем углу появится значок Samsung Pay.
Для того чтобы воспользоваться новыми функциональными возможностями, необходимо обновить мобильное приложение BGPB mobile до версии 5.19.2.
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