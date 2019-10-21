ОАО «Банк БелВЭБ» в связи с изменением стратегии банка и подходов к формату обслуживания в октябре-ноябре 2019 года реорганизует ряд своих территориальных подразделений в новый формат – сервисный офис.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 30 октября будут реорганизованы Могилевское региональное отделение, отделение в Бобруйске и расчетно-кассовый центр (РКЦ) «Жлобин»;

с 4 ноября – сервисный офис №700, Минское отделение «Центральное», Минское отделение 2, Минское отделение 3, РКЦ «Луч», отделение в Борисове, отделение в Молодечно, РКЦ «Жодино», РКЦ «Солигорск», центр розничного бизнеса (ЦРБ) «ЦБУ 1» (ул. Московская, 13), ЦРБ №560/1, ЦРБ №620/1 и ЦРБ №620/2;

с 6 ноября – Брестское региональное отделение, отделение в Барановичах, отделение в Пинске, РКЦ «Кобрин», Витебское региональное отделение, отделение в Орше и РКЦ «Полоцк»;

с 11 ноября – Гомельское региональное отделение, отделение в Мозыре, РКЦ «Речица», Гродненское региональное отделение, отделение в Лиде и РКЦ «Островец».

Первый сервисный офис Банк БелВЭБ открыл 2 апреля 2019 года в столичном ТРЦ «МОМО». С открытием первого сервисного офиса банк начал масштабный проект по переводу своей территориальной сети на двухуровневую модель ведения бизнеса и высокотехнологичный формат обслуживания клиентов.