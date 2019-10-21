ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 22 октября вносит изменения в Общие условия кредитных продуктов: «Видеокредит», «Кредит онлайн», «Красная карта», «Кредитная карточка для физических лиц», «Партнерский POS-кредит», «Кредит на все».

В частности, изменен срок неисполнения клиентом обязательства по уплате минимального платежа и уточнено право банка предоставлять сведения третьим лицам при наличии неисполненных обязательств клиента.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для клиентов, с которыми в период с 29 октября 2018 по 21 октября 2019 года включительно заключены договоры, оферта вступает в силу с 5 ноября 2019 года.

С текстом оферты можно ознакомиться по ссылке.