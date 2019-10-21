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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ПО РЯДУ КРЕДИТОВ
09:55 22.10.2019
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 22 октября вносит изменения в Общие условия кредитных продуктов: «Видеокредит», «Кредит онлайн», «Красная карта», «Кредитная карточка для физических лиц», «Партнерский POS-кредит», «Кредит на все».
В частности, изменен срок неисполнения клиентом обязательства по уплате минимального платежа и уточнено право банка предоставлять сведения третьим лицам при наличии неисполненных обязательств клиента.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для клиентов, с которыми в период с 29 октября 2018 по 21 октября 2019 года включительно заключены договоры, оферта вступает в силу с 5 ноября 2019 года.
С текстом оферты можно ознакомиться по ссылке.
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