БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БПС-СБЕРБАНКЕ ИЗМЕНИЛИСЬ ПРОЦЕНТЫ ПО ВАЛЮТНЫМ ДЕПОЗИТАМ ФИЗЛИЦ

16:40 21.10.2019 ОАО «БПС-Сбербанк» с 21 октября изменило размеры процентов по вновь заключаемым договорам срочных банковских депозитов физических лиц в иностранной валюте. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки составляют: в долларах США: отзывный «Сохраняй» (офлайн – от 100 долл., онлайн – от 50 долл.): 90-189 дней, 190-369 дней – 0,1%, 370-500 дней – 0,3%, 501-750 дней – 0,5%, 751-1000 дней – 0,7%; безотзывный «Сохраняй» (офлайн – от 100 долл., онлайн – от 50 долл.): 90-189 дней – 0,3%, 190-369 дней – 0,6%, 370-500 дней – 1,1%, 501-750 дней – 1,3%, 751-1000 дней – 1,5%; в евро: отзывный «Сохраняй» (офлайн – от 100 евро, онлайн – от 50 евро): 751-1099 дней – 0,1%; 1100-1150 дней – 0,2%; безотзывный «Сохраняй» (офлайн – от 100 евро, онлайн – от 50 евро): 751-1099 дней – 0,1%; 1100-1150 дней – 0,3%; в российских рублях: безотзывный «Сохраняй» (офлайн – от 6000 росс. руб., онлайн – от 3000 росс. руб.): 90-369 дней – 4,5%, 370-500 дней – 5%, 501-1000 дней – 5,5%.