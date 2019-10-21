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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БПС-СБЕРБАНКЕ ИЗМЕНИЛИСЬ ПРОЦЕНТЫ ПО ВАЛЮТНЫМ ДЕПОЗИТАМ ФИЗЛИЦ
16:40 21.10.2019

ОАО «БПС-Сбербанк» с 21 октября изменило размеры процентов по вновь заключаемым договорам срочных банковских депозитов физических лиц в иностранной валюте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки составляют:

в долларах США:

отзывный «Сохраняй» (офлайн – от 100 долл., онлайн – от 50 долл.): 90-189 дней, 190-369 дней – 0,1%, 370-500 дней – 0,3%, 501-750 дней – 0,5%, 751-1000 дней – 0,7%;

безотзывный «Сохраняй» (офлайн – от 100 долл., онлайн – от 50 долл.): 90-189 дней – 0,3%, 190-369 дней – 0,6%, 370-500 дней – 1,1%, 501-750 дней – 1,3%, 751-1000 дней – 1,5%;

в евро:

отзывный «Сохраняй» (офлайн – от 100 евро, онлайн – от 50 евро): 751-1099 дней – 0,1%; 1100-1150 дней – 0,2%;

безотзывный «Сохраняй» (офлайн – от 100 евро, онлайн – от 50 евро): 751-1099 дней – 0,1%; 1100-1150 дней – 0,3%;

в российских рублях:

безотзывный «Сохраняй» (офлайн – от 6000 росс. руб., онлайн – от 3000 росс. руб.): 90-369 дней – 4,5%, 370-500 дней – 5%, 501-1000 дней – 5,5%.
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