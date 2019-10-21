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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК ПРОФИНАНСИРОВАЛ ПОСТАВКУ КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ В ИНДИЮ
14:44 21.10.2019
При поддержке ОАО «Белинвестбанк» и Европейского банка реконструкции и развития на индийский рынок выходят карьерные самосвалы. Соответствующий контракт подписан ОАО «БЕЛАЗ» с индийской компанией Coal India Limited. Партнерство финансовых институтов позволило расширить рынки сбыта продукции для отечественного предприятия.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, проект стал одним из крупнейших в сфере торгового финансирования, реализованных за последнее время Белинвестбанком. Кредитно-финансовый институт организовал сложноструктурированную сделку по выпуску гарантий индийским банком Axis Bank, покрытых резервным обязательством Европейского банка реконструкции и развития в рамках Программы содействия развитию торговли ЕБРР (EBRD Trade Facilitation Programme). Гарантии были реализованы в рамках контракта на общую сумму около 200 млн долларов США.
В результате 77 карьерных самосвалов грузоподъемностью 136 метрических тонн отправятся в Индию уже в ноябре-декабре 2019 года. Согласно достигнутым договоренностям также будет осуществляться поставка запчастей, а на протяжении 8 лет эксплуатации техники будет организовано ее сервисное обслуживание.
«Реализуемый проект послужит развитию и расширению торговых отношений нашей страны на азиатском рынке. Данная сделка позволит закрепить позицию Белинвестбанка как надежного партнера на международном финансовом рынке. Мы предлагаем своим клиентам весь спектр продуктов документарного бизнеса и торгового финансирования как для импорта и экспорта, так и для расчетов на территории Республики Беларусь», – отметил председатель правления ОАО «Белинвестбанк» Андрей Бриштелев.
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