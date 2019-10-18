Наиболее значимым риском для финансовой стабильности остается кредитный риск в банковском секторе. Об этом в своем докладе «Обеспечение ценовой и финансовой стабильности в январе-сентябре 2019 г.» рассказал начальник Главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Беларуси Дмитрий Мурин.

За девять месяцев 2019 г. средние требования банков и Банка развития к экономике увеличились относительно соответствующего периода 2018 г. на 12,9%.

При этом кредитование в белорусских рублях растет более быстрыми темпами – их прирост в годовом выражении в сентябре 2019 г. составил 15,2%. Темпы кредитования в иностранной валюте ниже: в долларовом эквиваленте – 2,8%.

Как следствие, удельный вес требований банков и Банка развития в национальной валюте в общем объеме их требований увеличился с начала года на 2,8 процентного пункта и на 1 октября 2019 г. составил 54,5%.

Увеличение объема корпоративного кредитного портфеля банков в целом соответствовало платежеспособному спросу со стороны субъектов хозяйствования. Прирост требований банков к юридическим лицам на 1 октября 2019 г. составил 4,6% в годовом выражении. Рублевые требования выросли на 8,5%, а валютные – на 4,4% (в долларовом эквиваленте).

При этом средняя процентная ставка по новым кредитам банков в национальной валюте (без учета кредитов, предоставленных на льготных условиях) для юридических лиц практически не изменилась: если в декабре 2018 г. она составляла 11,1% годовых, то в сентябре 2019 г. – 11,2% годовых.

В то же время спрос на кредиты со стороны населения сохраняется на высоком уровне. При увеличении средней процентной ставки по новым кредитам банков в национальной валюте (без учета кредитов, предоставленных на льготных условиях) для физических лиц с 9,9% годовых в декабре 2018 г. до 10,5% годовых в сентябре 2019 г. годовой прирост рублевых кредитов банков физическим лицам на 1 октября 2019 г. составил 22,8%.

Наибольшее увеличение отмечается по потребительскому кредитованию – 30,8%, что обусловило рост его доли в рублевом портфеле банков. Если на 1 января 2018 г. она составляла 15,8%, то на 1 января и 1 октября 2019 г. – 19,3 и 21% соответственно.

Вместе с тем принятые меры в области ограничения предельной долговой нагрузки на кредитополучателя также дают результаты. Еще в конце прошлого года темп прироста потребительских кредитов составлял 45,7%.

В целом активы, подверженные кредитному риску, выросли за январь-август 2019 г. на 1,7%.

Качество кредитного портфеля начиная с мая 2019 г. постепенно улучшается. На 1 сентября 2019 г. доля необслуживаемых активов составила 5,5%.

При этом, обеспечивая поддержку экономики, банками проводится активная работа по реструктуризации задолженности кредитополучателей. Предоставляются отсрочки уплаты процентов, переносятся промежуточные сроки погашения основного долга, осуществляется пролонгация кредитов. Так, реструктуризированные активы превышают 80% от всех необслуживаемых активов.

Вместе с тем сохраняется высокий потенциал кредитного риска, обусловленный неустойчивым финансовым положением предприятий реального сектора экономики. Доля необслуживаемых активов, предоставленных юридическим лицам, на 1 сентября 2019 г. превышает 8%. В иностранной валюте она составила 8,9%.

Национальный банк ведет последовательную работу по адекватной оценке кредитного риска. Эти подходы максимально приближены к международным стандартам. Действующие требования по оценке кредитного риска являются сбалансированными и позволяют осуществлять кредитование экономики в достаточном объеме.

Однако в последнее время в адрес Национального банка поступают предложения о необходимости смягчить пруденциальные стандарты, пересмотреть требования по оценке банками платежеспособности клиента. Говорится о возможности пожертвовать частью достигнутой стабильности и за счет этого обеспечить экономический рост.

«В этой связи необходимо отметить, что смягчение подходов чревато недооценкой рисков, что отрицательно скажется на возможности банков противостоять шокам на фоне нестабильных внешних условий. В первую очередь речь идет о замедлении роста мировой экономики, в том числе экономик стран, являющихся основными торговыми партнерами Беларуси. Кроме того, продолжающиеся торговые конфликты негативно сказываются на конъюнктуре мировых товарных рынков и тем самым на деятельности отечественных предприятий. Многие из них весьма чувствительны к ухудшению внешней конъюнктуры. Кроме того, вопрос об адекватности пруденциальных стандартов постоянно находится в центре внимания международных финансовых организаций и рейтинговых агентств. Их смягчение может стать сигналом для снижения международного рейтинга Беларуси. Это осложнит доступ Республики Беларусь к ресурсам на мировых финансовых рынках, которые могут стать одним из источников обслуживания внешнего долга страны», – отметил Д. Мурин.

Существенная часть ресурсной базы банков, за счет которой выдаются кредиты, сформирована средствами физических лиц. Почти каждый второй рубль из предоставленных банками кредитов – это деньги населения. На 1 октября 2019 г. соотношение средств населения в банках и требований банков к экономике составило 47%. Банковская система обязана обеспечить сохранность привлеченных средств.

«Устойчивый рост ВВП невозможен без увеличения экспортного потенциала, что, в свою очередь, требует повышения качественной конкурентоспособности отечественных товаров как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Основную роль здесь будет играть реальный сектор. Выпустить конкурентоспособную на внешних рынках продукцию – это задача предприятий. Однако банкам также следует активно подключаться к процессу сопровождения внешнеторговых сделок, в том числе посредством предложения клиентам различных программ экспортной поддержки», – сказал Д. Мурин.