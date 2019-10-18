Национальный банк Беларуси совместно с Центральным банком России прорабатывают вопрос создания трансграничной IT-платформы для сделок по торговому финансированию. Об этом в своем докладе «Роль инструментов торгового финансирования в развитии экспорта» сообщила начальник Главного управления регулирования банковских операций Национального банка Беларуси Илона Ледницкая.

По ее словам, платформа будет использоваться для организации межбанковского взаимодействия при проведении трансграничных документарных операций (аккредитивы, гарантии). Это позволит эффективно передавать финансовые сообщения. Данная система должна отвечать единым унифицированным требованиям к электронному взаимодействию.

Важнейшим направлением развития экспортного потенциала белорусских субъектов хозяйствования может стать активное использование предприятиями следующих инструментов торгового финансирования: документарные аккредитивы; банковские гарантии; банковские платежные обязательства; документарное инкассо; финансирование под уступку денежного требования (факторинг).

Использование банковских инструментов торгового финансирования позволяет: минимизировать риски неплатежей за поставленную продукцию; формировать дебиторскую задолженность, погашение которой обеспечивается банковским инструментарием; избегать авансовых платежей; осуществлять расчеты только за отгруженную продукцию, выполненные работы и оказанные услуги.

Посредством указанных инструментов осуществляются не просто расчеты. Данные инструменты являются способом получения субъектами хозяйствования финансирования в банке и одновременно способом обеспечения получения платежа или выполнения услуг.

В настоящее время белорусские банки могут предоставить весь спектр используемых в мире инструментов международных расчетов. Однако субъекты хозяйствования предпочитают осуществлять внешнеторговую деятельность и расчеты с контрагентами посредством предоплаты в форме банковского перевода. Формы безналичных расчетов избираются клиентами банков самостоятельно и предусматриваются в договорах, заключаемых ими со своими контрагентами.

В международных расчетах преобладающей формой являются расчеты в форме банковского перевода. Так, согласно сведениям о платежах по экспорту и импорту товаров и услуг, доходах и трансферах поступления денежных средств в Беларусь в 2018 г. составили 41536,1 млн долл. США, выплаты – 40262,2 млн долл. США. Вместе с тем в сумме поступлений доля документарных операций (аккредитивы, гарантии, инкассо) составила 5,6%.

В сумме выплат доля документарных операций составила около 12%.

В 2018 г. в пользу экспортеров Беларуси было открыто 323 аккредитива на сумму 1 млрд долл. в эквиваленте (использовался курс доллара США на 01.01.2019).

Белорусскими банками было выпущено международных гарантий на сумму около 2,7 млрд долл. в эквиваленте, а принято около 1,3 млрд долл. в эквиваленте (использовался курс доллара США на 01.01.2019).