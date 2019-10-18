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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 21 ОКТЯБРЯ МТБАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ
16:53 18.10.2019
ЗАО «МТБанк» с 21 октября вносит изменения в правила программ лояльности PayOkay, «Автокарта», «МТБанк-Корона» и «Халва».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, термин «Кэшбэк» заменен на «Мани-бэк (Money-back)».
Кроме того, уточнен порядок выплаты Мани-бэк (Money-back) и (или) других видов поощрений от банка, когда оплата товара (работы, услуги) происходит с использованием нескольких банковских платежных карточек, по которым предоставлены специальные условия по расчетам в рамках
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