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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ ДАБРАБЫТ ВОЗОБНОВИЛАСЬ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ МГНОВЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
15:56 18.10.2019
ОАО «Банк Дабрабыт» с 18 октября возобновляет опытно-промышленную эксплуатацию системы мгновенных платежей
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, мгновенный платеж – платеж, совершенный на основании платежного поручения Клиента, в режиме времени, приближенном к реальному.
Система мгновенных платежей – новый инновационный сервис по приему, обработке и проведению мгновенных платежей в белорусских рублях посредством СДБО, позволяющий осуществлять платежи в режиме времени, приближенному к реальному (в режиме 24/7/365).
Отправлять мгновенные платежи могут корпоративные клиенты банка, подключенные к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», указав в платежном поручении признак «мгновенный».
В период опытно-промышленной эксплуатации системы мгновенных платежей будут применяться льготные тарифы комиссионного вознаграждения по приему и обработке платежных документов с признаком «мгновенный», с которыми можно ознакомиться на корпоративном сайте Банка (п. 3.13. Глава 3 «Расчетное обслуживание в BYN» Тарифов комиссионного вознаграждения (ставок платы за осуществление банковских и иных операций) Банка Дабрабыт. В данный период времени банк осуществляет прием и обработку платежных поручений с признаком "мгновенный" и суммой 1-го платежного поручения не более 100 000 BYN в рабочие дни:
с 17 по 25 октября 2019 года с 8:30 до 17:30;
с 28 октября по 29 ноября 2019 года с 8:30 до 22:00 (в последний день месяца 31 октября и 29 ноября 2019 года - с 8.30 до 16.15).
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