БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ОПЕРАЦИИ В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ БУДУТ НЕДОСТУПНЫ НОЧЬЮ И УТРОМ 21 ОКТЯБРЯ

14:55 18.10.2019 ОАО «Белагропромбанк» проведет 21 октября с 0.10 до 7.00 технические работы. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с этим будет временно отсутствовать возможность получения выписки по счетам по учету кредитной задолженности ;погашения кредитной задолженности; отражения остатков, получения выписки по вкладным (депозитным) счетам; пополнения вкладных счетов; открытия оnline депозита и оформления заявки на онлайн-кредит.