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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОПЕРАЦИИ В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ БУДУТ НЕДОСТУПНЫ НОЧЬЮ И УТРОМ 21 ОКТЯБРЯ
14:55 18.10.2019
ОАО «Белагропромбанк» проведет 21 октября с 0.10 до 7.00 технические работы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с этим будет временно отсутствовать возможность получения выписки по счетам по учету кредитной задолженности ;погашения кредитной задолженности; отражения остатков, получения выписки по вкладным (депозитным) счетам; пополнения вкладных счетов; открытия оnline депозита и оформления заявки на онлайн-кредит.
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