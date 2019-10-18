ЗАО «МТБанк» выдало первый кредит в рамках проекта «Гарантийный фонд» под поручительство Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредитные средства получил предприниматель, который занимается ремонтом стальных резервуаров и автоцистерн для топлива. Финансирование предоставлено на осуществление расчетов по хозяйственной деятельности.

Проект «Гарантийный фонд» реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве с Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей. Соглашение дает возможность субъектам малого бизнеса пользоваться финансовой поддержкой МТБанка принципиально новым для Беларуси способом – через поручительство Фонда. При этом финансирование возможно без предоставления залога.

Суть сотрудничества с Фондом в следующем. Любой предприниматель может обратиться в МТБанк за кредитом, не имея достаточного залога для его обеспечения. В этом случае гарантом выполнения обязательств по кредиту становится Фонд поддержки предпринимательства. Он обеспечивает 60% суммы кредита, остальные 40% – предприниматель. При этом бизнесмену не нужно обращаться в Фонд самостоятельно, МТБанк возьмет на себя роль посредника.

Это значительно упрощает процедуру оформления заявки и экономит время бизнесменов.

Вознаграждение за обеспечение Фондом 60% запрашиваемой суммы кредита составляет 1,25% годовых.