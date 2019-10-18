ОАО «Белгазпромбанк» оптимизировало для своих клиентов бизнес-процесс получения Онлайн-кредита.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь, если нужно срочно пополнить оборотные средства, малый и средний бизнес могут оформить в интернет-банке заявку и получить кредит онлайн за 1 минуту.

Стоит отметить также скорость подачи заявки: необходимо заполнить всего лишь несколько полей.

Преимущества Онлайн-кредита Белгазпромбанка следующие: сумма кредита - до 50 тысяч рублей; процентная ставка - 16% годовых; средства поступают на счет через 1 минуту; срок погашения кредита – 50 дней; без предоставления документов – только заявка в Интернет-банке.

«Онлайн-кредит» может быть выдан клиентам Белгазпромбанка – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – после обслуживания в банке в течение 6 месяцев.