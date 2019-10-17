БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СИСТЕМЫ ДБО БЕЛАГРОПРОМБАНКА БУДУТ НЕДОСТУПНЫ 19 ОКТЯБРЯ

11:54 18.10.2019 ОАО «Белагропромбанк» проведет работы 19 октября с 9.00 до 19.00. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с этим будет отсутствовать доступ к функционалу системы дистанционного обслуживания для юридических лиц («Интернет-Клиент» и «Мобильный банк»).