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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СИСТЕМЫ ДБО БЕЛАГРОПРОМБАНКА БУДУТ НЕДОСТУПНЫ 19 ОКТЯБРЯ
11:54 18.10.2019
ОАО «Белагропромбанк» проведет работы 19 октября с 9.00 до 19.00.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с этим будет отсутствовать доступ к функционалу системы дистанционного обслуживания для юридических лиц («Интернет-Клиент» и «Мобильный банк»).
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