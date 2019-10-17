ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.10.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ГОСБАНК РАЗВИТИЯ КИТАЯ ГОТОВ К РАСШИРЕНИЮ СПЕКТРА СОТРУДНИЧЕСТВА С БЕЛАРУСБАНКОМ
10:35 18.10.2019

Государственный Банк развития Китая готов к расширению спектра сотрудничества с Беларусью и ОАО «АСБ Беларусбанк», в том числе и по новым инструментам — предоставлению фондирования в китайских юанях. Об этом сообщил глава представительства ГБРК в Минске Ли Донья на встрече с руководством Беларусбанка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с момента вступления в межбанковское объединение Шанхайской организации сотрудничества, ГБРК открыл Беларусбанку 4 кредитные линии на общую сумму более 1,8 млрд долларов США. Эти деньги пошли на развитие реального сектора экономики Беларуси.

«Благодаря тесному сотрудничеству двух сторон Беларусбанк имеет возможность на постоянной основе принимать участие в тематических семинарах, которые проводит Государственный банк развития Китая по направлению Межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества. Данные мероприятия являются уникальной площадкой диалога по вопросам межбанковского сотрудничества», – отметили в Беларусбанке.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.10.2019
валюта курс
EUR 2.2613
USD 2.0400
RUB 3.1885
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2613 -0.0006
USD 2.0400 -0.01
RUB 3.1885 +0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2610 2.2670
USD 2.0370 2.0420
RUB 3.1800 3.1900
подробнее

Конвертация в банках
на 18.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1080 1.1140
EUR/RUB 70.8500 71.3500
USD/RUB 63.8000 64.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте