Государственный Банк развития Китая готов к расширению спектра сотрудничества с Беларусью и ОАО «АСБ Беларусбанк», в том числе и по новым инструментам — предоставлению фондирования в китайских юанях. Об этом сообщил глава представительства ГБРК в Минске Ли Донья на встрече с руководством Беларусбанка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с момента вступления в межбанковское объединение Шанхайской организации сотрудничества, ГБРК открыл Беларусбанку 4 кредитные линии на общую сумму более 1,8 млрд долларов США. Эти деньги пошли на развитие реального сектора экономики Беларуси.

«Благодаря тесному сотрудничеству двух сторон Беларусбанк имеет возможность на постоянной основе принимать участие в тематических семинарах, которые проводит Государственный банк развития Китая по направлению Межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества. Данные мероприятия являются уникальной площадкой диалога по вопросам межбанковского сотрудничества», – отметили в Беларусбанке.