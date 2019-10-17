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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ЗАПУСТИЛ SAMSUNG PAY ДЛЯ КАРТОЧЕК VISA
09:47 18.10.2019
ОАО «Белагропромбанк» с 17 октября запустило платежный сервис Samsung Pay для карточек Visa.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, Samsung Pay – мобильный платежный сервис, позволяющий совершать покупки с помощью смартфонов и носимых устройств Samsung везде, где принимаются банковские платежные карточки по бесконтактной технологии или магнитной полосе.
Кроме того, Samsung Pay на смартфоне позволяет оплачивать покупки на веб-страницах и в мобильных приложениях интернет-магазинов.
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