ОАО «Белагропромбанк» с 17 октября запустило платежный сервис Samsung Pay для карточек Visa.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, Samsung Pay – мобильный платежный сервис, позволяющий совершать покупки с помощью смартфонов и носимых устройств Samsung везде, где принимаются банковские платежные карточки по бесконтактной технологии или магнитной полосе.

Кроме того, Samsung Pay на смартфоне позволяет оплачивать покупки на веб-страницах и в мобильных приложениях интернет-магазинов.