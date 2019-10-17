ОАО «Белагропромбанк» подписало соглашение о сотрудничестве с одним из крупнейших монгольских банков – Golomt Bank LLC.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, заключение соглашения о сотрудничестве является важной ступенью в развитии взаимоотношений ОАО «Белагропромбанк» и Golomt Bank LLC и будет способствовать дальнейшему расширению комплексного сотрудничества двух банков.

«Белагропромбанк рассматривает восточный вектор развития своего международного бизнеса в качестве перспективного. В целях соответствия актуальным запросам клиентов, удовлетворения их потребностей и успешной реализации внешнеторговых проектов Белагропромбанк стремится развивать партнерские отношения с иностранными кредитно-финансовыми институтами по всему миру», – отметили в банке.