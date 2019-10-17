|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С МОНГОЛЬСКИМ GOLOMT BANK LLC
16:38 17.10.2019
ОАО «Белагропромбанк» подписало соглашение о сотрудничестве с одним из крупнейших монгольских банков – Golomt Bank LLC.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, заключение соглашения о сотрудничестве является важной ступенью в развитии взаимоотношений ОАО «Белагропромбанк» и Golomt Bank LLC и будет способствовать дальнейшему расширению комплексного сотрудничества двух банков.
«Белагропромбанк рассматривает восточный вектор развития своего международного бизнеса в качестве перспективного. В целях соответствия актуальным запросам клиентов, удовлетворения их потребностей и успешной реализации внешнеторговых проектов Белагропромбанк стремится развивать партнерские отношения с иностранными кредитно-финансовыми институтами по всему миру», – отметили в банке.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.10.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 17.10.2019
Курсы в банках
на 17.10.2019
Конвертация в банках
на 17.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте