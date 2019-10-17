ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.10.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


К КОНЦУ ГОДА ИНФЛЯЦИЯ В БЕЛАРУСИ СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ ВБЛИЗИ 5% - НАЦБАНК
16:15 17.10.2019

По оценкам Национального банка Беларуси, к концу года инфляция стабилизируется вблизи 5%. Это прозвучало на расширенном заседании правления Нацбанка, которое состоялось 17 октября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, в III квартале 2019 года прирост потребительских цен, как и ожидалось, замедлился и в сентябре в годовом выражении составил 5,3% против 5,7% в июне 2019 года.

Было отмечено сохранение нейтрального характера денежно-кредитной политики Национального банка.

Финансовый сектор Беларуси сохраняет устойчивость по отношению к основным рискам. Принимаются меры по девалютизации экономики. Продолжается работа по поддержанию уровня золотовалютных резервов и улучшению их структуры, обеспечению безопасного и эффективного функционирования банков и других финансовых организаций, а также платежной системы.

Еще одним вопросом, который обсуждался в ходе заседания, стало применение инструментов торгового финансирования для увеличения экспортного потенциала Беларуси.

В настоящее время белорусские банки могут предоставить разнообразный перечень таких инструментов: документарный аккредитив, банковская гарантия, банковское платежное обязательство, документарное инкассо, факторинг. Указанные инструменты являются не только способом получения финансирования, но и одновременно минимизируют внешнеторговые риски, обеспечивая выполнение контрагентами условий сделки.

Как было отмечено, Национальным банком проводится работа по совершенствованию законодательства в целях активизации и расширения сферы применения инструментов торгового финансирования. Одновременно было подчеркнуто, что коммерческим банкам также следует активизировать работу по информированию субъектов хозяйствования о потенциале данных инструментов для увеличения экспорта.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.10.2019
валюта курс
EUR 2.2613
USD 2.0400
RUB 3.1885
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2613 -0.0006
USD 2.0400 -0.01
RUB 3.1885 +0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2610 2.2640
USD 2.0380 2.0430
RUB 3.1830 3.1900
подробнее

Конвертация в банках
на 17.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1060 1.1100
EUR/RUB 70.9000 71.3000
USD/RUB 63.9000 64.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте