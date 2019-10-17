По оценкам Национального банка Беларуси, к концу года инфляция стабилизируется вблизи 5%. Это прозвучало на расширенном заседании правления Нацбанка, которое состоялось 17 октября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, в III квартале 2019 года прирост потребительских цен, как и ожидалось, замедлился и в сентябре в годовом выражении составил 5,3% против 5,7% в июне 2019 года.

Было отмечено сохранение нейтрального характера денежно-кредитной политики Национального банка.

Финансовый сектор Беларуси сохраняет устойчивость по отношению к основным рискам. Принимаются меры по девалютизации экономики. Продолжается работа по поддержанию уровня золотовалютных резервов и улучшению их структуры, обеспечению безопасного и эффективного функционирования банков и других финансовых организаций, а также платежной системы.

Еще одним вопросом, который обсуждался в ходе заседания, стало применение инструментов торгового финансирования для увеличения экспортного потенциала Беларуси.

В настоящее время белорусские банки могут предоставить разнообразный перечень таких инструментов: документарный аккредитив, банковская гарантия, банковское платежное обязательство, документарное инкассо, факторинг. Указанные инструменты являются не только способом получения финансирования, но и одновременно минимизируют внешнеторговые риски, обеспечивая выполнение контрагентами условий сделки.

Как было отмечено, Национальным банком проводится работа по совершенствованию законодательства в целях активизации и расширения сферы применения инструментов торгового финансирования. Одновременно было подчеркнуто, что коммерческим банкам также следует активизировать работу по информированию субъектов хозяйствования о потенциале данных инструментов для увеличения экспорта.