|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
К КОНЦУ ГОДА ИНФЛЯЦИЯ В БЕЛАРУСИ СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ ВБЛИЗИ 5% - НАЦБАНК
16:15 17.10.2019
По оценкам Национального банка Беларуси, к концу года инфляция стабилизируется вблизи 5%. Это прозвучало на расширенном заседании правления Нацбанка, которое состоялось 17 октября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, в III квартале 2019 года прирост потребительских цен, как и ожидалось, замедлился и в сентябре в годовом выражении составил 5,3% против 5,7% в июне 2019 года.
Было отмечено сохранение нейтрального характера денежно-кредитной политики Национального банка.
Финансовый сектор Беларуси сохраняет устойчивость по отношению к основным рискам. Принимаются меры по девалютизации экономики. Продолжается работа по поддержанию уровня золотовалютных резервов и улучшению их структуры, обеспечению безопасного и эффективного функционирования банков и других финансовых организаций, а также платежной системы.
Еще одним вопросом, который обсуждался в ходе заседания, стало применение инструментов торгового финансирования для увеличения экспортного потенциала Беларуси.
В настоящее время белорусские банки могут предоставить разнообразный перечень таких инструментов: документарный аккредитив, банковская гарантия, банковское платежное обязательство, документарное инкассо, факторинг. Указанные инструменты являются не только способом получения финансирования, но и одновременно минимизируют внешнеторговые риски, обеспечивая выполнение контрагентами условий сделки.
Как было отмечено, Национальным банком проводится работа по совершенствованию законодательства в целях активизации и расширения сферы применения инструментов торгового финансирования. Одновременно было подчеркнуто, что коммерческим банкам также следует активизировать работу по информированию субъектов хозяйствования о потенциале данных инструментов для увеличения экспорта.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.10.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 17.10.2019
Курсы в банках
на 17.10.2019
Конвертация в банках
на 17.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте