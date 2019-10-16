БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ РРБ-БАНКА ПРОЙДЕТ 25 ОКТЯБРЯ

11:35 17.10.2019 Внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «РРБ-Банк» пройдет 25 октября. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, акционеры банка утвердят Кодекс корпоративного управления ЗАО «РРБ-Банк»; рассмотрят результаты внешней независимой оценки эффективности корпоративного управления банком, включая оценку эффективности деятельности совета директоров банка. Кроме того, акционеры утвердят изменения и дополнения №3 в Положение о Совете директоров ЗАО «РРБ-Банк».