Национальный банк Беларуси реализовал на аукционе 16 октября номинированные в белорусских рублях облигации со сроком обращения 7 дней на сумму 2191,49 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, к аукциону были допущены заявки, содержащие 20 предложений от 18 участников со ставками от 9,4864% до 9,4968% годовых на общую сумму 2191,63 млн рублей.

В результате принято решение установить ставку отсечения в размере 9,4968% годовых. При этом фактический объем размещения составил 21914,49 млн рублей, средневзвешенная ставка - 9,4968% годовых, удовлетворено 20 предложений от 18 участников.