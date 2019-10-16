БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИДЕЯ БАНК ДОБАВИЛ КАРТУ «ШОППЕР» В ГРУППУ «ФИРМЕННЫЕ ПРОДУКТЫ»

16:24 16.10.2019 ЗАО «Идея Банк» с 16 октября добавило карту «Шоппер» в группу «фирменные продукты». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это значит, что теперь все обладатели карты «Шоппер» могут оформить вклад в банке на специальных условиях. C 16 октября список «фирменных продуктов» будет выглядеть следующим образом: PartyCard, «Еще», «Новое золото», Galleria, CREDO, «На здоровье», «Лучший курс», Prime, «Шоппер».