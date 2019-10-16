БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ОПЕРАЦИИ ПО КАРТОЧКАМ БАНКА БЕЛВЭБ В НОЧЬ С 16 НА 17 ОКТЯБРЯ БУДУТ НЕДОСТУПНЫ

13:28 16.10.2019 ОАО «Банк БелВЭБ» проведет с 23.30 16 октября до 6.00 17 октября технологические работы в системе обслуживания банковских карточек. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в это время возможны кратковременные перерывы в прохождении операций с карточками.