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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОПЕРАЦИИ ПО КАРТОЧКАМ БАНКА БЕЛВЭБ В НОЧЬ С 16 НА 17 ОКТЯБРЯ БУДУТ НЕДОСТУПНЫ
13:28 16.10.2019
ОАО «Банк БелВЭБ» проведет с 23.30 16 октября до 6.00 17 октября технологические работы в системе обслуживания банковских карточек.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в это время возможны кратковременные перерывы в прохождении операций с карточками.
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