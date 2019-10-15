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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ СТАВКИ ПО ВАЛЮТНЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ
12:32 16.10.2019

ОАО «Белагропромбанк» увеличивает с 16 октября размер процентных ставок по срочным валютным банковским вкладам (депозитам).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой даты для вновь заключаемых договоров срочного банковского вклада размер процентной ставки будет составлять:

в долларах США:

вклад (депозит) Срочный отзывный банковский вклад (депозит) «@gro» - 1% годовых сроком размещения на 370 дней;

вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «@gro безотзывный» до 1,3% годовых, в зависимости от срока размещения;

вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Стандарт» до 1,5% годовых, в зависимости от срока размещения;

безотзывный «Максимум» - 1,3% годовых;

в евро:

вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «@gro безотзывный» до 0,9% годовых, в зависимости от срока размещения;

вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Стандарт» до 0,6% годовых, в зависимости от срока размещения;

в российских рублях:

вклад (депозит) Срочный отзывный банковский вклад (депозит) «@gro» - до 3,2% годовых, в зависимости от срока размещения;

вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «@gro безотзывный» до 5,5% годовых, в зависимости от срока размещения;

вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Стандарт» до 6% годовых, в зависимости от срока размещения;

безотзывный «Максимум» - 6% годовых.
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