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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ СТАВКИ ПО ВАЛЮТНЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ
12:32 16.10.2019
ОАО «Белагропромбанк» увеличивает с 16 октября размер процентных ставок по срочным валютным банковским вкладам (депозитам).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой даты для вновь заключаемых договоров срочного банковского вклада размер процентной ставки будет составлять:
в долларах США:
вклад (депозит) Срочный отзывный банковский вклад (депозит) «@gro» - 1% годовых сроком размещения на 370 дней;
вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «@gro безотзывный» до 1,3% годовых, в зависимости от срока размещения;
вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Стандарт» до 1,5% годовых, в зависимости от срока размещения;
безотзывный «Максимум» - 1,3% годовых;
в евро:
вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «@gro безотзывный» до 0,9% годовых, в зависимости от срока размещения;
вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Стандарт» до 0,6% годовых, в зависимости от срока размещения;
в российских рублях:
вклад (депозит) Срочный отзывный банковский вклад (депозит) «@gro» - до 3,2% годовых, в зависимости от срока размещения;
вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «@gro безотзывный» до 5,5% годовых, в зависимости от срока размещения;
вклад (депозит) «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Стандарт» до 6% годовых, в зависимости от срока размещения;
безотзывный «Максимум» - 6% годовых.
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