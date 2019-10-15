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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В ДОЛЛАРАХ
11:25 16.10.2019

ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 15 октября изменило ставки по вкладам в долларах США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения коснулись вкладов «Альфа-Вклад» отзывный и безотзывный в USD:

«Альфа-Вклад» безотзывный на 5 месяцев – 0,2%, на 15 месяцев – 0,5%, на 25 месяцев – 1%;

«Альфа-Вклад» отзывный на 18 месяцев – 0,5%, на 36 месяцев – 1,2%.

Для действующих вкладов ставка не меняется. Если клиент решит продлить вклад с 15 октября или позже, он пролонгируется на новых условиях.
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