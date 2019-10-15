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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГУ ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАСХОДОВ
17:54 15.10.2019
ОАО «АСБ Беларусбанк» реализует новую страховую услугу - добровольное медицинское страхование, которое позволит клиентам банка получить организацию качественной и оперативной медицинской помощи в рамках выбранной программы страхования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, программа предполагает:
доступность медицинского обслуживания более чем в 600 организациях здравоохранения, включая негосударственные медицинские центры;
круглосуточную поддержку по организации медицинского обслуживания высококвалифицированными профильными специалистами по телефону;
возможность выбора программ страхования, а также оформления полиса до 5 человек;
низкую стоимость программ страхования – от 120 рублей на 1 год;
возможность получения подоходного налогового вычета на сумму уплаченного страхового взноса.
Для оформления услуги «Добровольное страхование медицинских расходов» необходимо обратиться в отделение ОАО «АСБ Беларусбанк».
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