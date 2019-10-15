БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАРУСБАНК ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГУ ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАСХОДОВ

17:54 15.10.2019 ОАО «АСБ Беларусбанк» реализует новую страховую услугу - добровольное медицинское страхование, которое позволит клиентам банка получить организацию качественной и оперативной медицинской помощи в рамках выбранной программы страхования. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, программа предполагает: доступность медицинского обслуживания более чем в 600 организациях здравоохранения, включая негосударственные медицинские центры; круглосуточную поддержку по организации медицинского обслуживания высококвалифицированными профильными специалистами по телефону; возможность выбора программ страхования, а также оформления полиса до 5 человек; низкую стоимость программ страхования – от 120 рублей на 1 год; возможность получения подоходного налогового вычета на сумму уплаченного страхового взноса. Для оформления услуги «Добровольное страхование медицинских расходов» необходимо обратиться в отделение ОАО «АСБ Беларусбанк».