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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) УСТАНОВИЛ В ВИТЕБСКЕ ТЕРМИНАЛ «АЛЬФА-ВЫРУЧКИ»
16:22 15.10.2019
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) установило в Витебске еще один терминал «Альфа-Выручки».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, устройство установлено в торговом доме «Континент» (проспект Строителей, 1).
Общее количество терминалов Альфа-Выручки, которыми могут воспользоваться юридические лица и индивидуальные предприниматели для сдачи наличных, достигло 32 единицы.
В каждой из зон корпоративные клиенты Альфа-Банка могут в любое время суток безопасно сдать выручку, внести пополнение счета (для индивидуальных предпринимателей и частных унитарных предприятий) и взнос по договору займа с физическим лицом.
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