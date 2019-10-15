БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) УСТАНОВИЛ В ВИТЕБСКЕ ТЕРМИНАЛ «АЛЬФА-ВЫРУЧКИ»

16:22 15.10.2019 ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) установило в Витебске еще один терминал «Альфа-Выручки». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, устройство установлено в торговом доме «Континент» (проспект Строителей, 1). Общее количество терминалов Альфа-Выручки, которыми могут воспользоваться юридические лица и индивидуальные предприниматели для сдачи наличных, достигло 32 единицы. В каждой из зон корпоративные клиенты Альфа-Банка могут в любое время суток безопасно сдать выручку, внести пополнение счета (для индивидуальных предпринимателей и частных унитарных предприятий) и взнос по договору займа с физическим лицом.