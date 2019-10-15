«Приорбанк» ОАО проведет 16 октября с 1.00 до 2.00 технологические работы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в это время будут временно недоступны операции по картам в банкоматах, терминалах, инфокиосках, интернет-банке Приорбанка и на сайте e-pay.by.

Кроме того, будут недоступны операции по карточкам Приорбанка в устройствах других банков и интернет-магазинах.