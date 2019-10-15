Депозитарий ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 ноября вводит для клиентов – физических лиц вознаграждение за фиксацию и учет (хранение) на счете «депо» облигаций, эмитент которых находится на депозитарном обслуживании в ином депозитарии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер вознаграждения составляет 20 рублей в квартал (полный или неполный) за каждый выпуск облигаций. Вознаграждение удерживается при списании таких облигаций со счета «депо» клиента по его поручению.

Действие данного вознаграждения не распространяется на владельцев облигаций Министерства финансов Беларуси, ОАО «АСБ Беларусбанк» и эмитентов, находящихся на обслуживании в депозитарии банка.