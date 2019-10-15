ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.10.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ДЕПОЗИТАРИЙ БЕЛАРУСБАНКА С 1 НОЯБРЯ ВВОДИТ ПЛАТУ ЗА УЧЕТ ОТДЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ ОБЛИГАЦИЙ НА СЧЕТАХ «ДЕПО» ФИЗЛИЦ
14:40 15.10.2019

Депозитарий ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 ноября вводит для клиентов – физических лиц вознаграждение за фиксацию и учет (хранение) на счете «депо» облигаций, эмитент которых находится на депозитарном обслуживании в ином депозитарии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер вознаграждения составляет 20 рублей в квартал (полный или неполный) за каждый выпуск облигаций. Вознаграждение удерживается при списании таких облигаций со счета «депо» клиента по его поручению.

Действие данного вознаграждения не распространяется на владельцев облигаций Министерства финансов Беларуси, ОАО «АСБ Беларусбанк» и эмитентов, находящихся на обслуживании в депозитарии банка.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.10.2019
валюта курс
EUR 2.2598
USD 2.0501
RUB 3.1887
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2598 -0.0011
USD 2.0501 -0.0018
RUB 3.1887 +0.0015
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2570 2.2610
USD 2.0500 2.0530
RUB 3.1760 3.1860
подробнее

Конвертация в банках
на 15.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1000 1.1040
EUR/RUB 70.7500 71.2500
USD/RUB 64.3000 64.6500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте