ОАО «Белинвестбанк» расширяет список стран, в которые можно совершать переводы с банковских платежных карточек. Теперь перевести деньги можно в 24 страны мира.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этого дня денежные переводы с банковских платежных карточек ОАО «Белинвестбанк» могут быть проведены на банковские платежные карточки, эмитированные банками следующих стран: Азербайджана, Албании, Алжира, Армении, Бахрейна, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Греции, Грузии, Египта, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Македонии, Марокко, Молдовы, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Румынии, Саудовской Аравии, Черногории, Чехии, Эстонии.

Перевести деньги можно при помощи сервиса Р2Р-переводов. Для этого на главной странице сайта ОАО «Белинвестбанк» найдите «Онлайн-сервисы» и войдите в раздел «Денежные переводы».

Сервис P2P переводов дает возможность клиентам ОАО «Белинвестбанк», а также клиентам других банков отправлять и принимать денежные переводы с использованием банковских карточек.

Сервис позволяет быстро и удобно пополнять карточки ОАО «Белинвестбанк» с карточек других банков-резидентов; осуществлять переводы между карточками банков-резидентов, между карточками ОАО «Белинвестбанк», с карточек ОАО «Белинвестбанк» на карточки банков-нерезидентов и на карточки банков-резидентов.

Отправка перевода возможна с карточек международных платежных систем Visa и Mastercard, по которым разрешены операции в интернете, а также подключена услуга 3-D Secure. Данные опции можно активировать через Интернет-банкинг или Мобильный банкинг в разделе «Карточки».