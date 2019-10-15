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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БАНКЕ ДАБРАБЫТ ИЗМЕНИЛИСЬ УСЛОВИЯ ПО ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ И ДОЛЛАРАХ США
13:08 15.10.2019

ОАО «Банк Дабрабыт» с 14 октября изменило условия по вкладам (депозитам) физических лиц в российских рублях и долларах США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, так, изменены процентные ставки по вновь заключаемым (переоформляемым на новый срок) договорам срочных банковских вкладов (депозитов) в российских рублях:

по вкладу «Оптимальный» на срок 3, 6, 9 месяцев установлен фиксированный размер процентной ставки 3% годовых;

по вкладу «Оптимальный» на срок 12, 13, 18 месяцев установлен фиксированный размер процентной ставки 4% годовых;

по вкладу «Капитальный» на срок 24, 36, 60, 84, 120 месяцев установлен фиксированный размер процентной ставки 4% годовых;

по вкладу «Весомый» на срок 3, 6, 9, 12, 18 месяцев установлен фиксированный размер процентной ставки 2% годовых

по вкладу «Основательный» на срок 24, 36 месяцев установлен фиксированный размер процентной ставки 2% годовых;

по вкладу «Прогрессивный» с периодами хранения 3, 6, 12, 24 месяца установлен фиксированный размер процентной ставки 2% годовых.

Также изменены процентные ставки по вновь заключаемым (переоформляемым на новый срок) договорам срочных банковских вкладов (депозитов) в долларах США:

по вкладу «Оптимальный» на срок 3 месяца, заключаемому в ЦБУ, установлен фиксированный размер процентной ставки 0,3% годовых;

по вкладу «Оптимальный» на срок 3 месяца, заключаемому посредством услуги «Дабрабыт-онлайн», установлен фиксированный размер процентной ставки 0,6% годовых;

по вкладу «Оптимальный» на срок 6 месяцев, заключаемому в ЦБУ, установлен фиксированный размер процентной ставки 0,5% годовых;

по вкладу «Оптимальный» на срок 6 месяцев, заключаемому посредством услуги «Дабрабыт-онлайн», установлен фиксированный размер процентной ставки 0,8% годовых;

по вкладу «Оптимальный» на срок 9 месяцев установлен фиксированный размер процентной ставки 0,5% годовых для всех каналов продаж;

по вкладу «Оптимальный» на срок 12 месяцев, заключаемому в ЦБУ, установлен фиксированный размер процентной ставки 0,8% годовых;

по вкладу «Оптимальный» на срок 12 месяцев, заключаемому посредством услуги «Дабрабыт-онлайн», установлен фиксированный размер процентной ставки 1% годовых;

по вкладу «Оптимальный» на срок 13,18 месяцев установлен фиксированный размер процентной ставки 0,8% годовых для всех каналов продаж;

по вкладу «Капитальный» на срок 24 месяца, заключаемому в ЦБУ, установлен фиксированный размер процентной ставки 0,8% годовых;

по вкладу «Капитальный» на срок 24 месяца, заключаемому посредством услуги «Дабрабыт-онлайн», установлен фиксированный размер процентной ставки 1,5% годовых;

по вкладу «Капитальный на срок 36, 60, 84, 120 месяцев установлен фиксированный размер процентной ставки 0,8% годовых для всех каналов продаж.
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