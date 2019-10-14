БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕГ НА СЧЕТА ФИЗЛИЦ В РАМКАХ ЗАРПЛАТНОГО ПРОЕКТА

12:32 15.10.2019 ОАО «Банк БелВЭБ» с 18 октября вносит изменения в Правила оказания услуги по перечислению денежных средств корпоративных клиентов на текущие (расчетные) банковские счета физических лиц в рамках зарплатных проектов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, правила дополнены новыми формами заявления и уведомления, которые применяются при расторжении действующего договора и заключении нового договора зарплатного проекта.