ОАО «Белинвестбанк» подключило к проекту «Карточка студента» Гродненский государственный медицинский университет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, Гродненский государственный медицинский университет стал седьмым вузом страны, который присоединился к программе «Карточка студента». Ее пилотный проект был запущен 1 сентября 2018 года на базе БГУ. В сентябре этого года 10-тысячная многофункциональная интеллектуальная идентификационная карточка среди первокурсников была вручена в Гомеле студенту Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации. Совсем скоро станет известен обладатель 20-тысячной «Карточки студента».

«Карточка студента» Белинвестбанка представляет собой банковскую платежную карточку, выпущенную на базе Mastercard Standard, которая также выполняет функцию электронного пропуска. Она обеспечивает доступ на территорию и в корпуса учебного заведения, совмещает в себе электронный студенческий и читательский билеты. Кроме того, платежный инструмент дает возможность приобретать товары в интернете на белорусских и зарубежных сайтах, рассчитываться в магазинах и многое другое. Карточка позволяет ее владельцам стать участниками программы лояльности «Студенческий бонус»