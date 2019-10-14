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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК ПОДКЛЮЧИЛ К ПРОЕКТУ «КАРТОЧКА СТУДЕНТА» СЕДЬМОЙ ВУЗ
17:48 14.10.2019
ОАО «Белинвестбанк» подключило к проекту «Карточка студента» Гродненский государственный медицинский университет.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, Гродненский государственный медицинский университет стал седьмым вузом страны, который присоединился к программе «Карточка студента». Ее пилотный проект был запущен 1 сентября 2018 года на базе БГУ. В сентябре этого года 10-тысячная многофункциональная интеллектуальная идентификационная карточка среди первокурсников была вручена в Гомеле студенту Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации. Совсем скоро станет известен обладатель 20-тысячной «Карточки студента».
«Карточка студента» Белинвестбанка представляет собой банковскую платежную карточку, выпущенную на базе Mastercard Standard, которая также выполняет функцию электронного пропуска. Она обеспечивает доступ на территорию и в корпуса учебного заведения, совмещает в себе электронный студенческий и читательский билеты. Кроме того, платежный инструмент дает возможность приобретать товары в интернете на белорусских и зарубежных сайтах, рассчитываться в магазинах и многое другое. Карточка позволяет ее владельцам стать участниками программы лояльности «Студенческий бонус»
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