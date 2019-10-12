БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНКОВСКИЕ КАРТОЧКИ В БЕЛАРУСИ НОЧЬЮ 18 ОКТЯБРЯ МОГУТ НЕ РАБОТАТЬ

12:52 14.10.2019 ОАО «Банковский процессинговый центр» 18 октября с 3.00 до 6.00 будет проводить технологические работы. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЗАО «БСБ Банк», в это время возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых центром.