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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНКОВСКИЕ КАРТОЧКИ В БЕЛАРУСИ НОЧЬЮ 18 ОКТЯБРЯ МОГУТ НЕ РАБОТАТЬ
12:52 14.10.2019
ОАО «Банковский процессинговый центр» 18 октября с 3.00 до 6.00 будет проводить технологические работы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЗАО «БСБ Банк», в это время возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых центром.
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