ООО «БНБ Лизинг», дочерняя компания Белорусского народного банка, привлекло 1 млн евро от Северной экологической финансовой корпорации (НЕФКО) в целях содействия развитию электротранспорта в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БНБ-Банк», 10 октября подписано соглашение о предоставлении НЕФКО БНБ Лизингу займа в размере 1 млн евро на срок до 5 лет. Заем предоставлен в рамках реализации совместной программы Белорусского народного банка и НЕФКО, направленной на развитие электротранспорта и зарядной инфраструктуры в Беларуси.

В качестве пилотного проекта в рамках реализации программы в 2017 году НЕФКО предоставила БНБ-Банку кредитную линию в размере до 2,5 млн евро, целью которой являлось финансирование юридических лиц и частных клиентов на приобретение электромобилей, гибридных автомобилей, зарядных станций, а также приобретение указанных товаров для дальнейшей передачи их в лизинг.

Получение БНБ Лизингом займа от НЕФКО является не только следующим этапом в реализации программы, но и первой сделкой по привлечению дочерней компанией БНБ-Банка финансирования от международного финансового института.

«Предоставление долгосрочного финансирования БНБ Лизингу свидетельствует о признании международным кредитором роли, которую БНБ Лизинг играет в реализации программы финансирования электромобилей. Выход дочерней компании Банка на международную арену открывает возможность для работы БНБ Лизинга в экологическом контексте, что является общепризнанным стандартом деятельности любого социально-ответственного финансового института», – отметил заместитель генерального директора БНБ-Банка Лаша Акубардия.

«Сложная структура сделки с привлечением к ее организации БНБ-Банка не только отражает поддержку основного акционера компании, но и уверенность НЕФКО в cпособности БНБ Лизинга реализовывать амбициозные проекты как по привлечению ресурсов, так и по финансированию клиентов», – сказал управляющий БНБ Лизинга Александр Кателевский.

«НЕФКО и БНБ-Банк с 2013 года поддерживают весьма эффективное сотрудничество. НЕФКО намерена и в дальнейшем оказывать поддержку своему многолетнему партнеру в Республике Беларусь, который продемонстрировал профессиональный подход, став ведущим банком, финансирующим развитие рынка электромобилей в Беларуси. Поэтому мы рады видеть большой интерес к нашей совместной программе финансирования электромобилей с момента ее запуска в 2017 году. По итогам достигнутых результатов, мы подписываем кредитный договор с БНБ Лизингом, дочерней компанией БНБ-Банка, в рамках реализации II этапа программы», - отметил старший финансовый менеджер НЕФКО Тор Торстейнссон.

Программа развития рынка электромобилей в Беларуси обладает природоохранным значением, противодействует изменению климата, обеспечивая при этом экономическую эффективность и высокую рентабельность.