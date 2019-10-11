ОАО «БНБ-Банк» 10 октября подписало соглашение с Европейским фондом Юго-Восточной Европы (EFSE) в целях привлечения кредита на сумму более 11 млн рублей для финансирования микро-, малого и среднего бизнеса в стране.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это первая сделка в белорусских рублях, финансируемая EFSE в Беларуси.

Ранее, в 2014 и 2016 годах, EFSE выступал в качестве участника синдицированных кредитов в иностранной валюте, предоставленных БНБ-Банку. Однако заключение прямой сделки очередной раз подтверждает высокий уровень доверия, оказываемого БНБ-Банку.

Средства предоставляются в рамках структуры синтетического кредита, где кредитор предоставляет заемщику финансирование в белорусских рублях, сумму эквивалентную 5 млн евро, при этом валютой расчета является евро.

БНБ-Банк привлекает очередной кредит в белорусских рублях от международных финансовых организаций в рамках реализации стратегической задачи банка по содействию развитию малого и среднего предпринимательства в стране. В августе прошлого года БНБ-Банк заключил историческую сделку с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму 20 млн рублей.

«Привлечение финансирования в белорусских рублях – важный шаг в поддержке усилий государства по дедолларизации экономики. Сделка обеспечит расширение возможностей финансирования микро и малого бизнеса в востребованной валюте. Нам приятно наблюдать за очевидным интересом международных финансовых институтов предоставлять финансирование в белорусских рублях, что, безусловно, свидетельствует о растущем доверии к проводимой монетарной политике в стране и, соответственно, самой национальной валюте. Мы благодарим нашего партнера Европейский фонд Юго-Восточной Европы (EFSE) за профессионализм и поддержку, благодаря чему у нас появляется возможность реализовать амбициозные и креативные проекты», – прокомментировал сделку генеральный директор БНБ-Банка Константин Церетели.

«БНБ-Банк является выдающимся поставщиком финансовых услуг для микро- и малых предприятий в Беларуси благодаря своему клиентоориентированному и гибкому подходу к ведению бизнеса. Это делает его идеальным партнером для EFSE в реализации нашей миссии по предоставлению ресурсов предпринимателям в Юго-Восточной Европе и регионе Восточного партнерства. Вместе мы продолжим поддерживать производительность и конкурентоспособность этого важного сегмента путем расширения доступа микро и малых предприятий к финансированию в местной валюте, которое защищает их от колебаний валютных курсов и помогает обеспечить устойчивый рост, что является социально ответственной практикой финансирования», – сказал председатель Совета директоров EFSE Кристоф Тискенс.