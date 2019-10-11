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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛИНВЕСТБАНКЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ «ЗОЛОТАЯ КОРОНА» МОЖНО ОСУЩЕСТВИТЬ ПО КАРТОЧКАМ VISA
13:39 11.10.2019
В ОАО «Белинвестбанк» международные денежные переводы по системе «Золотая Корона» можно осуществить при использовании банковских платежных карточек международной системы Visa.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь для получения и отправки онлайн-переводов «Золотая Корона» можно использовать банковские карточки международных платежных систем Visa, Mastercard и Maestro (БЕЛКАРТ-Maestro). Для этого не нужно посещать офис банка: можно самостоятельно отправить и получить деньги с использованием карточки любого банка-резидента Беларуси прямо из дома и в любое удобное для себя время.
Белинвестбанк не берет комиссию за зачисление переводов «Золотая Корона» на банковские платежные карточки. Удержание комиссии возможно за зачисление денег банком-эмитентом платежной карточки.
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