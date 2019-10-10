ОАО «Банк развития Республики Беларусь» обновило линейку продуктов программы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в настоящее время линейка программы расширена двумя новыми продуктами:

«Поддержка юго-восточных регионов и Орши» - финансирование по данному продукту предоставляется субъектам МСП, зарегистрированным и осуществляющим производственную, торговую, а также деятельность по оказанию услуг на территории юго-восточных регионов Могилевской области (Кричевский, Климовичский, Краснопольский, Костюковичский, Славгородский, Чериковский и Хотимский) и на территории Оршанского района Витебской области;

«Поддержка производителей экологически безопасной упаковки» - финансирование предоставляется субъектам МСП, осуществляющим деятельность по производству экологически безопасной упаковки (в том числе из стекла и бумаги).

Размер процентной ставки по указанным продуктам на сегодня составляет 0,5 ставки рефинансирования Национального банка + 3,5 процентного пункта, что в настоящее время составляет 8,25% годовых.

За предоставлением финансирования субъекты МСП могут обращаться в банки-партнеры, участвующие в реализации программы финансовой поддержки МСП: ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «Банк Дабрабыт», ОАО «АСБ «Беларусбанк», ОАО «Белорусский народный банк», ЗАО «МТБанк», ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь), ОАО «Белагропромбанк», «Приорбанк» ОАО, ОАО «Паритетбанк», ЗАО «БТА Банк», ОАО «Белинвестбанк».