ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.10.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК РАЗВИТИЯ ОБНОВИЛ ЛИНЕЙКУ ПРОДУКТОВ ПРОГРАММЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
12:17 11.10.2019

ОАО «Банк развития Республики Беларусь» обновило линейку продуктов программы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в настоящее время линейка программы расширена двумя новыми продуктами:

«Поддержка юго-восточных регионов и Орши» - финансирование по данному продукту предоставляется субъектам МСП, зарегистрированным и осуществляющим производственную, торговую, а также деятельность по оказанию услуг на территории юго-восточных регионов Могилевской области (Кричевский, Климовичский, Краснопольский, Костюковичский, Славгородский, Чериковский и Хотимский) и на территории Оршанского района Витебской области;

«Поддержка производителей экологически безопасной упаковки» - финансирование предоставляется субъектам МСП, осуществляющим деятельность по производству экологически безопасной упаковки (в том числе из стекла и бумаги).

Размер процентной ставки по указанным продуктам на сегодня составляет 0,5 ставки рефинансирования Национального банка + 3,5 процентного пункта, что в настоящее время составляет 8,25% годовых.

За предоставлением финансирования субъекты МСП могут обращаться в банки-партнеры, участвующие в реализации программы финансовой поддержки МСП: ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «Банк Дабрабыт», ОАО «АСБ «Беларусбанк», ОАО «Белорусский народный банк», ЗАО «МТБанк», ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь), ОАО «Белагропромбанк», «Приорбанк» ОАО, ОАО «Паритетбанк», ЗАО «БТА Банк», ОАО «Белинвестбанк».
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.10.2019
валюта курс
EUR 2.2715
USD 2.0619
RUB 3.1844
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2715 -0.0022
USD 2.0619 -0.0089
RUB 3.1844 +0.0002
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2580 2.2630
USD 2.0480 2.0540
RUB 3.1850 3.1950
подробнее

Конвертация в банках
на 11.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0980 1.1030
EUR/RUB 70.7000 71.2000
USD/RUB 64.2000 64.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте