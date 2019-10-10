Генеральный директор ОАО «БНБ-Банк» Константин Церетели проведет 14 октября прямую телефонную линию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, задать вопросы можно с 12.00 до 15.00 по телефону (017) 388-84-43.