ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) проведет регламентные работы в банке с 21.00 13 октября до 5.00 14 октября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с этим могут быть недоступны подсистемы «Клиент-Банк» и «Интернет-Банк» (включая мобильные приложения) для юридических и физических лиц.

Также 14 октября с 5.00 до 12.00 возможны перебои (временная недоступность) отмеченных подсистем ДБО.