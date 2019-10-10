|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В НОЧЬ С 13 НА 14 ОКТЯБРЯ СЕРВИСЫ ДБО БАНКА ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ДЛЯ ФИЗЛИЦ И ЮРЛИЦ БУДУТ НЕДОСТУПНЫ
14:40 10.10.2019
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) проведет регламентные работы в банке с 21.00 13 октября до 5.00 14 октября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с этим могут быть недоступны подсистемы «Клиент-Банк» и «Интернет-Банк» (включая мобильные приложения) для юридических и физических лиц.
Также 14 октября с 5.00 до 12.00 возможны перебои (временная недоступность) отмеченных подсистем ДБО.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.10.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 10.10.2019
Курсы в банках
на 10.10.2019
Конвертация в банках
на 10.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте