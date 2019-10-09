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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


С 19 ОКТЯБРЯ БЕЛГАЗПРОМБАНК ОТМЕНЯЕТ КЭШБЭК ЗА БЕЗНАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ С MASTERCARD WORLD ЗА ГРАНИЦЕЙ
12:44 10.10.2019

ОАО «Белгазпромбанк» с 19 октября изменяет условия начисления вознаграждения (cash-back) за безналичные операции в предприятиях торговли и сервиса, осуществляемые с использованием карточек Mastercard World за пределами Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, так, Белгазпромбанк не будет осуществлять уплату cash-back за безналичные операции (в том числе на зарубежных интернет-ресурсах) с использованием платежных карточек Mastercard World, совершенных на территории стран Европейского союза, Исландии, Норвегии, Лихтенштейна, а также Гваделупы, Французской Гвианы, Мартиники, Майотты, Реюньона, Сен-Мартена. Вместе с тем, в остальных странах уплата cash-back сохраняется на прежних условиях.

Также с 16 октября изменяется порядок уплаты cash-back за операции, совершенные в пользу организаций, оказывающих услуги по организации азартных игр.
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