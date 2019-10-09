|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 19 ОКТЯБРЯ БЕЛГАЗПРОМБАНК ОТМЕНЯЕТ КЭШБЭК ЗА БЕЗНАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ С MASTERCARD WORLD ЗА ГРАНИЦЕЙ
12:44 10.10.2019
ОАО «Белгазпромбанк» с 19 октября изменяет условия начисления вознаграждения (cash-back) за безналичные операции в предприятиях торговли и сервиса, осуществляемые с использованием карточек Mastercard World за пределами Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, так, Белгазпромбанк не будет осуществлять уплату cash-back за безналичные операции (в том числе на зарубежных интернет-ресурсах) с использованием платежных карточек Mastercard World, совершенных на территории стран Европейского союза, Исландии, Норвегии, Лихтенштейна, а также Гваделупы, Французской Гвианы, Мартиники, Майотты, Реюньона, Сен-Мартена. Вместе с тем, в остальных странах уплата cash-back сохраняется на прежних условиях.
Также с 16 октября изменяется порядок уплаты cash-back за операции, совершенные в пользу организаций, оказывающих услуги по организации азартных игр.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.10.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 09.10.2019
Курсы в банках
на 10.10.2019
Конвертация в банках
на 10.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте