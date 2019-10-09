Белорусский банковский сектор подвержен «очень высокому» риску нарушения экономической устойчивости. Об этом говорится в новом отчете S&P Global Ratings «Оценка отраслевых и страновых рисков банковского сектора: Республика Беларусь».

«Оценка экономического риска «9» отражает наше мнение о том, что белорусский банковский сектор подвержен «очень высокому» риску нарушения экономической устойчивости, «очень высокому» риску возникновения экономических дисбалансов и «очень высокому» кредитному риску в экономике. Оценка отраслевого риска «10» отражает наше мнение о «чрезвычайно высоком» риске, связанном с институциональной системой банковского сектора Республики Беларусь, «очень высоком» риске, обусловленном динамикой конкуренции, и «очень высоком» риске в сфере фондирования банковской системы», – сказано в отчете.

Эксперты агентства отметили основные факторы, определяющие риски банковского сектора Беларуси. В частности, позитивные: повышение качества макроэкономической политики, что отчасти снижает риски, связанные с возможными внешними стрессовыми ситуациями; умеренная в международном контексте долговая нагрузка частного сектора и негативные: сравнительно низкий уровень доходов на душу населения и невысокие перспективы его роста; сохраняющаяся значительная уязвимость платежного баланса; «очень высокий» кредитный риск в экономике и вероятность дальнейшего умеренного ухудшения показателей качества активов, что обусловлено сокращением объема государственных программ.