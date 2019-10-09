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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК ВЫПУСТИЛ КАРТУ С КЭШ-БЭКОМ В СУПЕРМАРКЕТАХ, МАГАЗИНАХ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ
15:52 09.10.2019
ЗАО «Идея банк» выпустило карту «Шоппер» с 3% кэш-бэком в супермаркетах, магазинах одежды и обуви.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новая карта «Шоппер» позволит владельцам получать 3% кэш-бэка от покупок в супермаркетах, продуктовых магазинах, магазинах одежды и обуви. Она не предусматривает любимые категории и покупки в отдельных торговых сетях.
Оформить карту можно онлайн без посещения банка в Интернет-банке или Мобильном приложении либо в любом отделении.
Карта предусматривает бесплатное пополнение. Можно бесплатно перевести с карточек других банков через АИС «Расчет» (ЕРИП) до 3000 BYN.
Бесплатный индивидуальный дизайн.
При расчете картой клиент получает скидки и зарабатывает бонусы с программой лояльности «Мир привилегий Visa».
Карта стоит 99 копеек в месяц.
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