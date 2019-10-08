БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ИЗМЕНИЛИСЬ СТАВКИ ПО ВАЛЮТНОМУ ВКЛАДУ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

12:10 09.10.2019 ОАО «Белагропромбанк» с 9 октября изменяет размер ставок по срочному безотзывному банковскому вкладу (депозиту) «Максимум плюс». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для вновь заключаемых договоров размер процентной ставки будет составлять: в долларах США сроком 370 и 735 дней – 1,35% годовых; в евро сроком 370 и 735 дней – 0,6% годовых.