ЗАО «БСБ Банк» открыло Умный офис в Витебске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, офис позволяет по-новому взглянуть на привычные банковские услуги.

В частности, он позволяет экономить время: клиент сам решает, когда встретиться со специалистом БСБ Банка; удобно вносить выручку: никаких комиссий, выходных и очередей. Клиент может вносить выручку с помощью депозитарной машины, когда удобно.

Кроме того, предусмотрены бесплатные корпоративная и зарплатная карты: клиент заполняет онлайн-заявку, и сотрудник банка сам привезет карту либо вышлет по почте; большой пакет услуг и онлайн-сервисов: «Добро пожаловать!», Мобильный банк, Интернет банк с интеграцией 1С и проверкой контрагентов; персональная команда: в распоряжении клиента всегда будет команда профессионалов - региональный менеджер, персональный менеджер, операционист, специалист контакт-центра.

Помимо этого, требуется минимальный пакет документов для открытия счета и имеется возможность оставить заявку онлайн.