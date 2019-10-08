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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АССОЦИАЦИЯ БЕЛОРУССКИХ БАНКОВ И МФК ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
16:34 08.10.2019
Ассоциация белорусских банков и Международная финансовая корпорация (МФК) 8 октября заключили соглашение о сотрудничестве, предусматривающее реализацию консультационного проекта по обеспеченным сделкам и реестру обременений в Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Ассоциации белорусских банков, проект реализуется в рамках программы консультативной помощи МФК и направлен на совершенствование института обеспеченных сделок в Беларуси и развитие Реестра движимого имущества, обремененного залогом. Программа мероприятий проекта включает, в частности, помощь в разработке нормативных правовых актов, тренинги и семинары для представителей банковского сектора по вопросам обеспеченных сделок и Реестра.
«Основная цель проекта – расширить доступ к финансированию для микро-, малых и средних предприятий в нашей стране путем развития правовых и институциональных основ обеспеченных сделок. Реализация эффективной реформы обеспеченных сделок и создание отлаженного Реестра движимого имущества, обремененного залогом, позволят белорусским банкам расширить кредитные операции под обеспечение движимого залога», – отметил председатель Ассоциации белорусских банков Александр Кучинский.
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