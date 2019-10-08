БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

УТРОМ 9 ОКТЯБРЯ В БЕЛАРУСИ МОГУТ НЕ РАБОТАТЬ БАНКОВСКИЕ КАРТОЧКИ

15:43 08.10.2019 В системе обслуживания банковских карточек 9 октября с 6.30 до 8.00 будут проводиться технологические работы. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Банк БелВЭБ», в это время возможны кратковременные перерывы в прохождении операций с карточками.