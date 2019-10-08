На должность финансового директора ЗАО «МТБанк» 1 октября назначена Анна Маглышева.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на этом посту она сменила Дмитрия Шидловича, который 20 мая 2019 года возглавил ЗАО «МТБанк». А. Маглышева также вошла в состав правления МТБанка.

Новый финансовый директор окончила факультет финансов и банковского дела Белорусского государственного экономического университета по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит». Имеет магистерскую степень по специальности «финансы, денежное обращение и кредит» (БГЭУ). Является обладателем международной профессиональной квалификации в области финансового учета и подготовки отчетности согласно МСФО, а также налогообложения, права и аудита ACCA (Association of Chartered Certified Accountant).

До прихода в ЗАО «МТБанк» А. Маглышева работала в частном унитарном аудиторском предприятии Deloitte & Touche в департаменте аудита. В ЗАО «МТБанк» работает с 2013 года и прошла путь от специалиста управления пруденциальной и финансовой отчетности по МСФО до финансового директора.

В зону ответственности нового финансового директора будет входить руководство Казначейством, направлением корреспондентских отношений, вопросы финансового планирования, анализа и прогнозирования, подготовка финансовой, управленческой и пруденциальной отчетности, функция финансового контроля, координация разработки бюджета и стратегии банка, работа с международными финансовыми институтами.