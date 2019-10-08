БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В ОБСЛУЖИВАНИИ КАРТОЧЕК И РАБОТЕ БАНКОМАТОВ АЛЬФА-БАНКА (БЕЛАРУСЬ) В НОЧЬ С 8 НА 9 ОКТЯБРЯ ВОЗМОЖНЫ ПЕРЕРЫВЫ

12:51 08.10.2019 ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) проведет с 23.00 8 октября до 3.00 9 октября технические работы на оборудовании процессинга. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в это время возможны перерывы в обслуживании держателей карт при оплате в интернете, объектах торговли и сервиса, а также при использовании InSync и «Альфа-Клик». Возможны перерывы в работе сервисов P2P, торгового и интернет-эквайринга, банкоматов и инфокиосков Альфа-Банка.