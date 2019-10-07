ОАО «Банк БелВЭБ» с 16 октября вводит плату при совершении операций по переводу денег с использованием карточки банка или ее реквизитов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, нововведение касается операций, проводимых посредством денежных переводов Visa Direct, Mastercard MoneySend, переводов со счета на счет с использованием карточек БЕЛКАРТ в устройствах и сервисах других банков.

С 16 октября размер такой платы составит 2,5% от суммы. При этом минимальная сумма вознаграждения составляет 2 руб. Новый тариф применяется ко всей сумме операции, совершенной в рамках услуг платежных систем по переводу денег, которая может включать в себя, в том числе, и вознаграждение банка-эквайера сервиса. Средства в указанном размере списываются с держателя карточки – отправителя перевода.

Указанная плата не применяется при совершении операций перечисления средств (переводов) с использованием АИС «Расчет» (ЕРИП).

Соответствующие изменения внесены в Тарифы банка на выполнение операций и оказание услуг.

«Напоминаем также о возможности совершать переводы посредством услуги Банка БелВЭБ «Хутка на картку». «Хутка на картку» - это услуга, которая позволяет держателям банковских платежных карточек, эмитированных Банком БелВЭБ и банками-резидентами Республики Беларусь в рамках международных платежных систем Masterсard Worldwide, Visa International и платежной системы БЕЛКАРТ, отправлять переводы денежных средств в режиме онлайн. Для выполнения перевода необходима карточка отправителя (или ее реквизиты) и номер карточки получателя. Осуществить перевод «Хутка на картку» быстро, удобно и просто можно одним из следующих способов: на официальном сайте банка; с помощью услуги Интернет-Банк; воспользоваться банкоматом банка», – отметили в Банке БелВЭБ.